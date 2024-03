ANDREAS KLIIMANT ⟩ Süütu relvaarmastus või ohtlik trend?

Ida-Virumaa juhtumite puhul on rohkem kui pooltel kordadel olnud relvataolise esemega vehkija 31-50aastane vene keelt kõnelev mees, kellel on põhiharidus ja kes ise on enamasti olnud alkoholijoobes.

Need on vaid mõned juhtumid kõigist, millega Ida-Virumaa inimesed ja politsei iga nädal kokku puutuvad. Ning muret tunnevad ka minu kolleegid Harjumaalt ja mujalt Eestist.

Ei paugutata pelgalt õhku

Tõsi, tulirelvataoliste esemetega seotud juhtumite arv on Ida-Virumaal aastatega kerges langustrendis, kuid inimestele kehavigastuste tekitamiste arv on vastupidi kasvamas. Viimase nelja aasta jooksul on relvataolisi esemeid teise inimese vastu kasutatud 67 korral, teist inimest ähvardatud 79 korral ja vigastada on saanud 46 inimest.

Tsiviilkäibes lubatud tulirelvataolisi esemeid on politseinikud pidanud enda hoiule võtma 14 perevägivallajuhtumi korral. Üheksal korral on relvaga vigastatud iseennast ning kuuel korral looma või lindu. Ka kahjustatud asju on üksjagu. Avalikus ruumis on õhku tehtud laske 67 korral ning erinevate asjade pihta 55 korral. Need on mõtlemapanevad numbrid.