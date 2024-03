Kas Kohtla-Järve peaks naaberomavalitsustega liituma?

See oleks hea: väheneb ametnike arv, valimised muutuvad läbipaistvamaks ja kandidaate on rohkem, sest meil kandideerivad ju kogu aeg pea ühed ja samad inimesed.

Ühendamisest on varemgi palju räägitud. Põhimõtteliselt toetan seda, sest kõik me oleme nagunii ühe piirkonna elanikud. Nõukogude ajal olid Kohtla-Järve ja Jõhvi koos, räägiti, et see oli NSV Liidus ainus koht, kus linna sees paiknes sovhoos: Järve ja Jõhvi vahel olid Kohtla-Järve sovhoosi põllud... Ma ei näe põhjust, miks ei võiks üldjuhtimise juurde naasta.

Ei ole vaja, sest sõltumatus on alati parem. Meie võimud ei saa omavahelgi kokku lepitud ning on linna aastakümneid jaganud. Kujutate ette, mis juhtuks, kui mitu naaberomavalitsust ühineks?

Foto: Peeter Lilleväli

Ivan Karhanin, tudeng:

Põhimõtteliselt võiks ühendamine bürokraatiat vähendada, ent see tekitaks ka pinget: iga linnaosa hakkaks tekki enda peale kiskuma. Pikemas perspektiivis on see hea mõte, kuid praegu utoopiline − arvan, et erinevad huviisikud ei hakkaks koostööd tegema. Mingid Kohtla-Järve linnaosad võiks küll teistele omavalitsustele anda, näiteks liita Oru Toila vallaga − see oleks territoriaalselt õigustatud.