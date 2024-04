KÜSITLUS ⟩ Kui tihti saate endale kohvikus või restoranis söömist lubada?

Tavaliselt kaks-kolm korda kuus, vahel ka mitte kordagi. Enamasti siis, kui saan kokku endiste kolleegidega või on mõni muu põhjus. Võin ka ilma põhjuseta minna välja midagi maitsvat sööma, kuid eelistan siiski kodust toitu. Söögikohtadest on Jõhvis mu lemmikrestoran Privaat.

Foto: Peeter Lilleväli

Genrih Vähk, autolukksepp:

Paar korda nädalas söön kindlasti väljas. Eestis on vist vähe kohti, kus ma käinud poleks. Pärnumaal olen käinud vähem, aga kõigis teistes piirkondades küll. Käin kohvikutes ja restoranides, sest ei taha kodus süüa teha: tulen kohale, maksan ja tean, et toit on maitsev. Õnneks sissetulek seda võimaldab. Näiteks Jõhvis meeldivad mulle Peetri Pizza pannkoogid − olen neid maitsnud paljudes kohtades, kuid siin on kõige maitsvamad ja toitvamad.