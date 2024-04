Riided ja nõud, mis meil kodus enam kasutust ei leia, viin Humanasse, H&Mi või mõnda muusse kauplusesse, kus kasutatud asju vastu võetakse. Jalanõud tuleb ära visata, sest kasutatud jalatseid ei taha enamasti keegi. Väga hea, et sellised kauplused olemas on, sest mõnikord jäävad erinevatel põhjustel isegi täiesti uued asjad seisma ja neid võib kellelgi vaja minna.

Foto: Peeter Lilleväli

Enno Konsa, pensionär:

Viin vanad riided prügikonteinerisse, sest mina moodi taga ei aja ja püüan neid võimalikult kaua kanda. Sama lugu on olmeesemetega. Selleks ajaks, kui neist loobuda tuleb, on nad juba sellises seisukorras, et ei kõlba enam kuskile − ainult prügimäele.