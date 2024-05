Eesti saab droonidega toetada Ukraina teed võidule

Rallidroonid maksavad vaid 500 eurot ehk kordades vähem kui 155 mm suurtükimoon. Nende tootmiseks pole vaja mahukaid investeeringuid ja kallist sisseseadet ning kulunud kahuritorud ei vaja väljavahetamist. Peale selle võimaldavad rallidroonid hävitada liikuvat lahingutehnikat ja sihtmärke, mis ei ole stardi hetkel operaatorile veel nähtavad.

Droonide kasutamine on muutnud võimatuks suurte lahingukoondiste kogunemise rinde lähedal ja vastase hävitatud tehnikast näeme igapäevaseid videoid. Ukrainas on ligi 56 erinevat droonide tootmise ettevõtet, ent kuna parimad droonioperaatorid suudavad lennutada päevas sihtmärgile kuni 40 drooni, on ka droonide kulu suur. Peale selle käib tehnoloogiline võidurelvastumine, kus ka vastane arendab pidevalt uusi droonidevastaseid seadmeid. Seetõttu ei ole kõik droonirünnakud edukad. On väidetud, et keskmiselt kulub ühe tanki hävitamiseks neli-viis drooni.

On möödapääsmatu, et ka Eesti kaitsevägi ja kaitseliit võtaks selle uue relvasüsteemi laialdaselt kasutusele. Eesti kaitsevõime huvides on Eesti enda droonide tootmise väljaarendamine ja pidev täiustamine. Seega ei peaks me lihtsalt Ukrainale droone ostma, vaid ukrainlastega ka otseselt koostööd tegema, et nende väärtuslikku kogemust ka Eesti kaitseks ära kasutada.