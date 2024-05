NÄDALA KUJU Mati Lilliallik

Kui Mati Lilliallik võttis tänavu jaanuaris Sillamäe kultuurimaja laval vastu Ida-Virumaa kultuuripärli preemia selle eest, et on oma korraldatud üritustega Ida-Virumaa suuremaks teinud, siis pärle tuleb nüüd hakata välja teenima ja ta lubas anda endast parima, et 2024. aastal tuleks 23. mail Jõhvi kergejõustikuõhtu ja 1. juunil Narva linnajooks vähemalt samaväärsed võistlused nagu mullu. "Ja võib-olla teeme mõne üllatuse ka veel. Nii et pange närvid valmis!" ütles ta.