ÜKS KÜSIMUS Miks Jõhvi hakkab toetama kortermajade parklate rajamist?

Parkimiskohtade puudus kortermajade juures on Jõhvis väga suur probleem. Kui me viis aastat tagasi alustasime hoovisiseste teede kordategemise toetamist, siis oli järjekord selle järele. Praegu enam järjekorda pole. Toetus eeldab korteriühistute omaosalust, sest vallal poleks sajaprotsendiliselt võimalik toetada. Vald teeb ka järelevalvet ja korraldab tööd, nii et ühistu esimees sinna otseselt ei sekku ja ühistule saadetakse arve.