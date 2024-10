ÜKS KÜSIMUS Milliseid nõudeid saab tööandja kehtestada töötaja välimusele?

Tööandja võib töölepinguga, töökorralduse reeglitega või muu asutusesisese dokumendiga määratleda nõuded töötaja välimusele. Reeglid peavad olema üldised, näiteks võib sätestada, et töötaja välimus peab olema puhas ja korrektne. Täpsemad nõuded võivad olla kehtestatud valdkondades, kus on vajalik järgida hügieeninõudeid, näiteks toidu tootmisel ja käitlemisel või ka meditsiinis. Tööandja võib määrata rangemad reeglid välimusele ja riietusele, kui need on seotud tööohutusnõuetega.