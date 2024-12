JUHTKIRI Kas on aus soovida head uut aastat?

Traditsiooniliselt on aastavahetusel kombeks soovida head uut aastat. Kuid kuidas seda teha praegu, mil on teada, et maailmas toimuv väga palju lootust paremale lähitulevikule ei anna? Eesti inimesi on juba ette valmistatud maksutõusudeks ja hindade kallinemiseks, samas hirmutavad poliitikud ja eksperdid, et Venemaa agressioon meie piirkonna vastu tulevikus on vaat et vältimatu.