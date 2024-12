ANVAR SAMOST Majanduskasv ja elu väljaspool Tallinna ringteed

Muu hulgas avaldab statistikaamet kaardi, kus on maakondade kaupa kirjas SKP protsentuaalne jagunemine. Harjumaa kohal on seal kirjas 62 protsenti, Tartumaal 12 ja Ida-Virumaal seitse ning kuigi Harjumaa osakaal on pisut kasvanud, on Tartumaa ja Ida-Virumaa püsinud samal tasemel. Aga tänavu köitis paljude tähelepanu hoopis see, et Hiiumaa keskele oli statistikaamet kaardile kirjutanud lakooniliselt null protsenti.