JOHANNES NEILAND Miks ma hääletasin Toila ja Jõhvi liitumise vastu

Võlakoormus. Toila valla laenukohustused seisuga 31.12.2024 on 136 468 eurot, Jõhvil aga ca 9,8 miljonit eurot. Toila valla elanike arv seisuga 1. jaanuar 2024 oli 4479, mis teeb praegu laenukoormuseks iga elaniku (imikust raugani) kohta ca 30 eurot. Jõhvi valla elanike arv seisuga 1. oktoober 2024 on valla kodulehe andmetel 11 365 (neist 9782 Jõhvi linnas). Seega laenukoormus praegu iga Jõhvi vallaelaniku kohta 862 eurot. Uue ühendvalla elanike arv saab olema ca 15 844, mis teeb olemasolevaks laenukoormuseks iga ühendvalla elaniku kohta 627 eurot ehk iga Toila valla elaniku laenukoormus suureneb ühinemisel hüppeliselt 597 euro võrra. Seniajani puudub igasugune selgus, kas ja kui palju tuleb Jõhvi vallal hüvitada kahjusid päikesepargi rajajale.

Arvestades ka Jõhvi volikogu esimehe Vallo Reimaa hääletamisjärgset kommentaari, et "meie mõlema eelarve jäi natuke liiga väikeseks, et väga suuri projekte teha", saab järeldada üksnes võlakoormuse edasist kasvu.

Ühinemisleping. Lepingu punkt 2.1. sätestab muu hulgas, et ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse pakutavate avalike teenuste kvaliteeti. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi hallatavalt kodulehelt minuomavalitsus.ee selgub, et aastal 2023 on Jõhvi vallas toimunud teenustaseme langus viies kategoorias: alusharidus, jäätmemajandus, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, ligipääsetavus ning planeerimine, ehitus ja energeetika. Toila vallas on samal perioodil toimunud teenustaseme langus üksnes laste heaolu kategoorias. On vähe tõenäoline loota avalike teenuste kvaliteedi paranemist seniste teenistujate jätkamisel (ühinemislepingu punkt 9.2.).