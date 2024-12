Eesti ja Soome vahelise elektrikaabli Estlink 2 tahtlik lõhkumine sel nädalal toob Eestis kaasa elektri kallinemise.

Eesti elektroonikatööstuse liidu volikogu esimees Otto Pukk, kes aastaid tagasi juhtis ka Jõhvis tegutsevat Eesti Energia tehnoloogiaettevõtet Enefit Solutions, kirjutas reedel ühismeedias, et oleme majanduslikus sõjas ja kohati jääb tunne, et praegune valitsus ja poliitikud ei tundu mõistvat olukorra tõsidust seoses Estlink 2 ja sidekaablite probleemidega. Tegemist on kriitilise olukorraga meie majandusele, mille taga on tõenäoliselt meie idanaabri sabotaaž meie elektrihindade tõstmiseks ja majanduse oluliseks kahjustamiseks.

On totter olukord, et kui Soomest soodsama hinnaga elektrit ei tule ja tuult on vähe, siis avaneb küll sagedamini võimalus põlevkivijaamade käivitamiseks, kuid selle elektri hind tõuseb kõrgustesse. Põhjus pole niivõrd riigiettevõtte kasumiahnus, kuivõrd see, et hinnast moodustab suure osa süsinikukvoodi hind. Samas tuleb Narva jaamadel katta ka püsikulud ajal, mil turule pole võimalik pääseda.

Hübriidsõja ajal vajab Eesti kindlust, et suudame ka ise toota vajalikul hulgal elektrit sellise hinnaga, mis on eratarbijatele taskukohane ega tapa ettevõtete konkurentsivõimet. Üks võimalus selleks on leppida kokku süsinikukvootide mõistlikus hinnalaes. See tooks allapoole elektri hinna ja vähendaks Narva jaamade väntsutamist. See ei oleks taganemine soovist muuta tootmist puhtamaks, vaid ajutine vajalik samm julgeoleku ja turvatunde kindlustamiseks.