JUHTKIRI Munitsipaalettevõtete nõukogudelt tuleb eemaldada salaloor

Sellised manöövrid kinnistavad muljet, et munitsipaalettevõtte nõukogu koht ongi vaid preemia või auamet volikogu liikmele. See töö ei nõua märkimisväärset pingutust ega aega, küll aga kindlustab lisasissetuleku ning mõni leiab põhjuse ka uhkusest kopsudesse rohkem õhku tõmmata − ikkagi teatud sorti pagunid on peal.