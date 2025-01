JUHTKIRI Sümbolitest vabaneda on lihtsam kui putinismist inimeste peades

Noorena Tšetšeenia sõjas Vene vägedes võidelnud, kuid praeguseks juba aastaid välismaal elanud ajakirjanik on väga kriitiline Venemaa praeguse režiimi suhtes ning on väga rahul eluga Eestis, kuid ta ütleb välja ka, et siin on üsna palju inimesi, keda ta nimetab vatnikuteks. Tõlkes tähendab see Vene režiimi pooldajaid, kes nostalgitsevad nõukaaja järele ning toetavad Putini tegevust Ukrainas. Eriti toob ta esile Sillamäe, kus tema sõnul on elanike seas kõige rohkem venemeelsust.