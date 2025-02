101 regulatsiooni veel ja Eesti riik on valmis

Avaliku teabe seadusesse on selle 20 kehtivusaastaga lisandunud sama palju avaliku teabe ametkondlikuks kasutamiseks ehk salastatuks kuulutamist võimaldavaid punkte, kui neid seal algselt oli. Kas neid saaks sealt avalikkuse huvides kõrvaldada, on ajakirjanikud juba pikka aega küsinud. Ei, ütlevad ametnikud, ei saa, sest... ei saa. Poliitikud teevad tursa näo ja on nõus.

Kristen Michali eelmisel suvel moodustatud Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsuse koalitsioonilepingus seisab peatükis "Riigireform ja bürokraatia vähendamine" tähtsal kohal lubadus: "Vähendame reguleerimist ja kehtestame reegli, et iga uue ettevõtetele halduskoormust toova nõude kehtestamiseks on vaja üks olemasolevatest nõuetest kehtetuks tunnistada."

Kas keegi teab kas või üht reaalset näidet selle kohta, et nii on tehtud? Kui teate, siis andke palun teada, see oleks suur uudis.

Siiski. Justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200) pöördus mõni aeg pärast koalitsioonileppe allakirjutamist ministeeriumide poole ja palus ettepanekuid, kuidas muuta valitsuse tegevust nii, et iga halduskoormust toova nõude kehtestamisel tunnistataks teine kehtetuks.

Eesti üks olulisemaid tippametnikke, majandusministeeriumi kantsler Ahti Kuningas pani ministri kohe paika. Ta kirjutas Pakostale vastuse, kus sõna-sõnalt teatas, et ei pea riigi ja selle majanduskeskkonna arendamisel sobilikuks lähtekohaks "populaarsusloosungil üks sisse, üks välja" põhinevat õigusloome eesmärki. Uue eesmärgi täitmiseks seatud kohustus ei tohiks olla seotud varem muude eesmärkide täitmiseks kehtestatud kohustustega: "MKM ei taha uskuda, et täidesaatev ja seadusandlik võim oleks seni oma põhiseaduslike ülesannete täitmisel sedavõrd ebaõnnestunud, et saaksime jaatada vajadust edaspidi mis tahes uue kohustuse kehtestamisel samaväärne kohustus kehtetuks tunnistada."

Kantsler Kuninga ülemus, majandusminister Erkki Keldo ütles ajakirjanikele sisuliselt, et on tippametniku positsiooniga igati nõus. See ei ole teda takistanud bürokraatia vähendamisest rääkimast ja selle kohta nädala eest oma Dubai visiidilt isegi pressiteateid saatmast.

Ka liha päritolu määruse osas võttis majandusminister avalikkusele teada anda, et tema seda "ebavajalikku bürokraatiat" ei toeta. Võib siiski kihla vedada, et põhjus seisnes üksnes selles, et määrus tuli sotsiaaldemokraadi juhitud ministeeriumist.

Ja siin me oleme, riigis, kus ametnike võim on ebaproportsionaalne ja riigieelarve koosneb absurdsete programmide loetelust. Seda ei ütle mina. Seda ütles Reformierakonna asutaja ja mitmekordne päriselt reforme teinud valitsuste liige Heiki Kranich.