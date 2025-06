Inseneriharidus, mis panustab ühiskonda − 30 lõpetajat, 30 ideed, mis muudavad Eesti energia tulevikku

Kui esimene kõrgharidus on omandatud, tasub astuda samm tagasi ja vaadata laiemat pilti: millised on ühiskonna ootused ning missuguseid teadmisi ja oskusi vajab tulevikutöö. Samuti on mõistlik kaaluda teise eriala omandamist. Selleks sobivad kõige enam magistriõppekavad, mis aitavad mõtestada isiklikke karjäärisoove ja leida oma rolli kiiresti muutuvas maailmas.

Selleks, et piirkonna energeetikasektor muutustega kohaneks ja looks uusi võimalusi, on vaja nüüdisaegseid teadmisi ja oskusi. Just seda pakub roheliste energiatehnoloogiate magistriõpe, kus õppimine on praktiline ja projektipõhine. Õppekava keskmes on energia salvestamine, juhtimine, nutikad võrgud ja rohevõrgustike arendamine − kõik teemad, mis määravad järgmise kümnendi energiapoliitika.