NÄDALA KUJU − Allan Mänd

Veelgi rohkem tasus aga imestada, kui Keskerakond eelmisel suvel Ossipenko valimisliiduga Jõhvis leivad ühte kappi pani. Ei ole suurt kellelegi saladus, et Mänd ja Ossipenko on kohalikus poliitikas olnud pikki aastaid leppimatud rivaalid. Ligemale aasta on Mänd sellist pealesunnitud koosolemist pika hambaga talunud, aga näib, et nüüd on tal mõõt täis ja aeg paleepöördeks küps. Võtmeküsimus selle õnnestumisel on, kas ta saab seejuures oma kampa ka volikogusse naasva eelmise vallavanema Martin Repinski, kes teda kaks aastat tagasi oma leeri vedas.