NÄDALA KUJU Meelis Kiili

Pärast seda, kui Reformierakond ja Eesti 200 otsustasid visata sotsid võimuliidust välja ning asendusliikmeks olnud sots Eduard Odinets peab koha vabaks tegema, on tekkinud olukord, kus riigikogu võimuleeris on vaid üks Ida-Virumaalt valitud parlamendi liige. See on reformierakondlane, kindralmajor reservis Meelis Kiili.