Foto: Peeter Lilleväli

Aleksandr Dusman, pensionär, Kohtla-Järve aukodanik:

Kui ma 1960. aastate lõpus Eestisse tulin, püüdsin kohe keelt õppima hakata, aga see oli raske: suhtlus puudus ja eestlastest kolleegid ei tahtnud vigast keelt eriti kuulda... Motivatsiooni polnud. Praegu oskan lugeda ja kirjutada, kuid vabalt rääkida mitte. See on mu isiklik probleem ja oma vanuse tõttu arvan, et õppima hakata on juba hilja.