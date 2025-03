ANVAR SAMOST COVIDi pikk mõju

Kui kellelegi tundub, et tegu on üksikjuhtumiga, siis kindlasti see nii ei ole.

Samalaadses Palestiina toetuseks kavandatud meeleavalduse juhtumis leidis Tartu politseijaoskond võimaluse mitte anda luba avalikku koosolekut korraldada, väites, et koosolekule "võivad ilmuda" inimesed plakatitega, mis võivad sisaldada agressiooni õigustamist. Ka siin on kohus andnud lõpliku hinnangu, et sellisel viisil selgeltnägemist rakendades põhiõigusi ja vabadusi piirata ei saa.

Aga veel. Mullu sügisel võttis politsei ühelt mehelt ära Lihula monumendi koopia. Vara konfiskeeriti hetkel, kui mees oli seda autoga Tallinna ringteel kuhugi vedamas. Politsei leidis, et sellest piisab korrakaitseseaduses sätestatud avalikule korrale vahetu ohu tekkimiseks, taas justkui mõtteid lugedes teades, mida on kavas kiviga teha või kuidas eksponeerida.

Ligi pool aastat toimus veider häma ja salgamine monumenti selle seaduslikule valdajale tagastamata. Ilmselgelt oli asjaga algusest peale kursis siseminister, kes arvas teadvat, et monument võib olla keelatud sümbol, mida see selgelt ei olnud. Aga siiski tellis riik lihtsa fakti kontrollimiseks kaks semiootilist eksperdihinnangut, millest selgus ootuspäraselt, et agressioonile kutsuvaid sümboleid sambal pole. Vahepeal andis politsei infot, et nad võivad samba hävitada.