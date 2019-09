Majandusminister peab liialduseks 840 töökoha kadumist Ida-Virumaal

Katri Raik: Küsin murest Ida-Virumaa pärast. Me oleme rõõmustanud, et energeetikasektori koondamised olid vaid 300 inimest. Aga hiljuti juhtis ajaleht Põhjarannik koostöös Eesti Energiaga kokkupandult tähelepanu sellele, et selle aasta algusest aasta lõpuni jääb Eesti Energias [Ida-Virumaal] vähemaks 840 töökohta. Inimesi on lahkunud ka Soome ja Norrasse ehitajaks tööle. Koos teenindava eraettevõtlusega on töökohtade vähenemine veelgi suurem, hinnanguliselt 1600 kuni 1700. Alutaguse ja Narva-Jõesuu vaatavad juba üle oma eelarvet, kuna arusaadavalt on maksude laekumine kehvem. Millised on konkreetsed ja kiired sammud uute töökohtade loomiseks Ida-Virumaal?