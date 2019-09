Lüganuse kolmas Vabadussõja mälestussammas on püsinud eelmistest kauem

Sel nädalavahetusel tähistatakse 30 aasta möödumist Lüganuse Vabadussõja ausamba taastamisest. Praegu Lüganusel Purtse jõe ääres seisev sammas on järjekorras juba kolmas: kõige esimene sammas pandi püsti 1924. aastal ning see püsis seal aastani 1940. 1944. aastal taastasid kohalikud elanikud hävitatud samba, kuid see püsis seal vaid mõne kuu. Kolmas sammas löödi püsti kohaliku kogukonna ja aktiivsete noorte toel.

Sai alguse koolist

"Lüganuse ausamba taastamise lugu sai tegelikult alguse juba kooliküsimusest," meenutas toonane Lüganuse kirikuõpetaja Üllar Bach, kes toona võitles aktiivsete noortega uue koolimaja ehitamise ja kakskeelse kooli avamise vastu. Nende eestvedamisel jäi toona Püssi linna serva planeeritud suur kool, kuhu oleksid pidanud minema toonased kohalikud vene lapsed ning ümber kolima toonane Püssi keskkool, rajamata ning poolikud varemed meenutasid seda kogukonna saavutatud suurt võitu veel pikka aega.

Kooliküsimuse tuules lõi Bach koos noortega Lüganuse muinsuskaitse seltsi ning valiti välja kaks objekti, millega tegelema hakati. "Üks nendest oli Purtse kindluselamu ning teine kunagine Vabadussõja mälestussammas ja selle ase," meenutas Bach.

Esimesena käisidki noored koristamas Purtse kindluse varemeid. "Mäletan, et üks kohalik mees läks mööda ja küsis, mida me seal teeme. Ja mina ütlesin, et koristame siin praegu, sest varsti saab siin loss olema. Ise teadsime, et midagi siin ei sünni," rääkis ta. Tegelikult olid need aga prohvetlikud sõnad, sest juba paar aastat hiljem kerkiski varemete kohale taastatud Purtse kindlus.

Samuti oli mälestussambaga: mais 1988 käidi lastega mälestussambaalust platsi puhastamas, et see saaks murust puhtaks ja kuidagi ära tähistatud. "Minul oli labidas pihus ja ausalt öeldes hingevärin sees. Võib-olla isegi suurem kui nendel, kes Tutanhamoni kambrit Egiptuses avamas olid. Ja leidsimegi betoneeritud aseme, tuli osa kivegi välja," meenutas mees toonast rõõmu.

LÜGANUSE VABADUSSÕJA MÄLESTUSSAMMAS FOTO: Erakogu Vabadussõjas langenute mälestussammas Lüganusel on 6,4 m kõrge ja kujutab postamendil seisvat skulptuurirühma: haavatud sõdur kaitseb kehaga tema selja taga seisvat naist, kes hoiab süles last. Mälestusmärgi autor on Lüganuse kihelkonnast pärit Voldemar Mellik. Sammas avati 28. septembril 1924. aastal. Selle ehitamine läks maksma 500 000 marka, mis saadi kiriku ja Lüganuse haridusseltsi tehtud korjandusega. Sammas hävitati Nõukogude okupatsiooni ajal 1940. aastal. Samba taastas 13. augustil 1944 Voldemar Mellik ise. Teise Nõukogude okupatsiooni ajal 1944. aastal lõhuti sammas uuesti. 30. septembril 1989. aastal toimus Vabadussõjas langenutele pühendatud mälestussamba kolmas avamine. Samba üldkuju konstrueeris fotode järgi kujur Voldemar Melliku poeg, arhitekt Tõnu Mellik. Skulptuurigrupi valmistas skulptor Ants Viitmaa. Selle maksumus oli 25 000 rubla ning raha saadi kiriku toimetatud korjanduse läbi ja ka ümbruskonna asutuste annetustest. Allikas: muinsuskaitseamet