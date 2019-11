NÄDALA KUJU − Aleksandr Romanovitš

Hiljem teatas abivallavanem Aleksei Naumkin, et midagi sellist ei oleks saanudki lubada, kuna Jõhvis puudub sellise tiitli andmise statuut. Ometi tuli võimuliidu liige Velli Naber sel nädalal fraktsiooni koosolekule, lillekimp kaasas, õnnitles Romanovitšit ja nõudis, et tehtud ülekohus tuleb vallal nüüd heastada. Muidugi on raske ette kujutada, kuidas võim hakkaks tagantjärele ühele oma liikmele mingit tunnustust jagama, seda enam, et tähtpäevgi juba läbi. Igal juhul on tegemist nii kummalise juhtumiga, et kui ei teaks, siis arvaks, et tegemist on mingi väljamõeldud absurdinaljaga.