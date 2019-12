Kooli ja valla kohtumine loodetud üksteisemõistmist ei toonud

Kooli nõudmised ei ole nädalaga muutunud. Nemad tahavad, et direktoriks jääks Heidi Uustalu.

Kiviõli 1. keskkooli esindajate nõudmine, et nende direktor tööle ennistataks põrkus vallavalitsuse seisukohaga, et tehtud otsusest taganeda on võimatu.