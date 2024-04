ANVAR SAMOST ⟩ Kuidas olla sotsiaalselt täiesti vastutustundetu ettevõtja

Kuid kui olete suure takso- ja kullerteenuste firma juht, siis saate ka tänapäeva Eestis Tiidu ja Teedu kombel äri teha.

Nii langetas selline suurettevõte nagu Bolt aprillist klientidele taksosõidu hinda. See vastutulek tuleb otse nende platvormil sõitvate taksojuhtide taskust. Paljud neist räägivad, et plussi jäämiseks tuleb teha nädalas mitte 40, vaid kuni 100 tundi tööd. Kuna erilisi nõudeid peale juhiloa juhiteenuse osutajatele ei ole, siis on ettevõttel piltlikult öeldes järjekord ukse taga. Kohalikud inimesed on enamasti otsinud juba ammu endale kergema töö ning suur hulk Tallinna kesklinnas kohatavaid Bolti taksojuhte eesti keelt ei räägi ja linna ei tunne.

Oma nime ja näoga keegi pikkadest tööpäevadest ja väikesest tasust rahvusringhäälingu ajakirjanikele rääkinud Bolti taksojuhtidest kaamera ette tulla ei söandanud, sest kardavad, et karistuseks blokeerib Bolt nende ligipääsu platvormile. Ilmselt kardab nii mõnigi ka maksuameti tähelepanu.

Selge, et ületöötanud ja väsinud taksojuht on liikluses ohtlik. Autolehe andmeil teevad äpitaksode juhid seitse korda enam õnnetusi võrreldes tavaliste autojuhtidega. Liikluskindlustuse fond on mures. Transpordi ametiühing on mures. Politsei on mures. Aga Bolt ei ole.

Bolt ei ole mures, sest nad on kindlad, et nii saab, midagi ei juhtu. Küllap nad teavad, vanad kolleegid töötavad näiteks majandusministeeriumis, mille töösuhete ja töökeskkonna osakonna esindaja ütles vastuseks ERRi küsimustele, et töötajal on kohustus tagada, et töötamine või teenuse osutamine ei ohusta tema enda ega teiste elu ja tervist. Samuti rõhutas too ametnik, et "platvormid annavad olulise panuse töökohtade loomisse, ettevõtluse arendamisse ja innovatsiooni ning platvorme tuleb toetada".

Ilmselt pole Bolti erakordsed privileegid seotud ainult sõbralike ametnikega. Ametnikud saavad aru, et ettevõttel on kõva toetus mitme valitsuserakonna tipptasemel.

Bolti suuromanik Martin Villig on uskumatult osav oma ärihuvide edendamisel poliitiliselt õigeid sõnumeid kasutades. Kes veel suudaks panna Tallinna täis sadu rendiautosid ning halastamatult Eestis ja välisriikides ekspluateerida taksojuhte ja kullereid, kuid olla sotsiaalselt vastutundliku ettevõtja plakatipoisiks? Ehitajad, tehke järele!