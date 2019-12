KÜSITLUS Kas pühadetuju tekib ka ilutulestikuta?

Pühadetuju ei sõltu ilutulestikust, vaid inimese enda hingeseisundist. Kas ilutulestikke peaks korraldama? Raske vastata − sõltub paljudest teguritest, sh finantsilisest poolest. Kui linnal ei ole raha, et peaväljak korda teha, siis... Parem oleks tulevärgist loobuda ning suunata selle arvelt kokku hoitud raha millegi kasulikuma tegemiseks.

Tekib ikka. Kõige tähtsam on ise endale tuju luua, näiteks leida hea seltskond. Ilutulestikud ehmatavad loomi ning müümagi hakatakse neid liiga vara; lapsed topivad pauguteid prügikastidesse, inimesed ehmuvad, prügi lendab laiali... Selle rahaga võiks parem midagi head teha.

Probleem pole mitte niivõrd ilutulestikes, kuivõrd lume puudumises. Kõik tahavad valgeid jõule ja aastavahetust, praegu aga küll pühademeeleolu ei ole. Ma pole ilutulestike vastu, kuid tõeline pühadetuju tekib vaid siis, kui selleks on olemas kõik vajalik: lumi, tulukesed...

Ilma saluudita ilmselt ei teki. Lund oleks väga vaja − see on kõige tähtsam. Ent ilutulestik peab ikka ka olema − ilma selleta on pidu igav.