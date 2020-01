KÜSITLUS Mida arvate armastuse avaldamisest suure reklaamplakatiga?

FOTO: Peeter Lilleväli

Kaja Rahasepp:

Mulle tundub, et säärased armuavaldused on liiga avameelsed. Selliseid isiklikke, peaaegu intiimseid suhteid ei tasuks laiema publiku ette tuua − oma tunnete näitamiseks ja tõestamiseks võib leida ka paremaid viise.

Galina Kiuru:

Minul ja enamikul minu põlvkonna inimestel pole eriti meeldiv selliseid plakateid vahtida. Milleks need? Arvan, et parem on oma tundeid ja armastust endale hoida, mitte neid kogu maailmale demonstreerida. See ei tähenda veel, et naine teda uskuma jääb.

Klara Gretškina:

Mina ei oska sellele kesk Jõhvi linna püstitatud plakatile hinnangut anda, sest ma ei mõista, milleks see seal on. Kes andis loa? Selle koha peale võinuks ka midagi paremat paigaldada. Tegelikult midagi halba selles ju pole, kuid säärane plakat ei kaunista linnatänavat kohe kindlasti.

Natalja Poljahh:

Ma ei pööranud sellele varem tähelepanugi, kuid plakatile pilgu peale heitnud, ütlen, et neiule, kellele niimoodi armastust avaldatakse, on see küll romantiline. Miks ka mitte? Las ta karjub oma tunnetest kogu maailmale, kui armastab. Kuid ma ei oska üheselt öelda, kas mina säärast armastusavaldust sooviksin. Pigem mitte.

