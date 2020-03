Peaminister Ratas: peame olema valmis, et olukord läheb veel palju halvemaks

Teiste riikide karm kogemus näitab samuti, et rahulikumale perioodile võib kiiresti järgneda haigestunute ja haiglaravi vajavate inimeste arvu hüppeline tõus. Peame olema valmis, et koroonaviiruse levik Eestis läheb veel palju halvemaks, enne kui hakkab minema paremaks. Alles eile saime kurvastavaid uudiseid, et COVID-19 on nõudnud nii Leedus kui Soomes esimese inimelu.