MAIT SEPP Miks naistepäeva pidama hakati?

Selle "küsitluse" sõnum oli: "Miks te olete halb naine, et pole abielus ega sünnitanud Eesti rahvale ühtegi last?" Muidugi tekkis sellest 2023. aasta suvel nii sotsiaalmeedias kui ka ajakirjanduses kära. Ja ainult. Tartu ülikool vallandas kärmesti professori, kes oli väidetavalt ebaseaduslikult küsitlusobjektide aadressid saanud. Ohvrioinas oli tapetud, suvi võis rahulikult edasi minna.

Tegelikult hiiliti professori veristamisega mööda tähtsast küsimusest: kuidas on nii, et Eestis on poliitilisi jõude, kellele on naised üksnes paljunemisfunktsiooniga baabad? Nagu hiljuti sai lugeda: sünnitamine olla naise patriootlik kohus ühiskonna ees.

Eks me muidugi kõik tea, kuidas naisi sünnitama panna. Seda on lähiajaloos mitmes maailma riigis läbi proovitud: naised tuleb koduseks jätta, haridusest ära lõigata ja täielikult meeste voli kätte anda. Aga isegi see ei aita: näiteks Afganistanis on viimastel kümnenditel tavalise seitsme-kaheksa lapse asemel hakanud sündima vaid neli-viis last naise kohta. Selline tendents on globaalne.

Meil on endiselt veel päris jupp maad minna, selleks et "mehe truust sõbrast" saaks… inimene. Kui mäletate, siis ka viimastel valimistel tiirlesid mitmed küsimused sisuliselt selle ümber, keda üldse valge heteroseksuaalse mehe kõrval inimeseks pidada. Seda siis 21. sajandil!

Olukorras, kus igaüks, kes ajalugu tunneb, võib tuua hulga näiteid selle kohta, kuidas ahistamine ükskõik millise tunnuse põhjal on ühiskonnale kaasa toonud palju rängemaid probleeme kui nii-öelda kontrolli all hoidmisest eeldatav kasu.

8. märtsi on meil ikka peetud nõukaaegseks jäänukiks või lihtsalt tulbikinkimispühaks. Aga vahel võiks kas või kingiks saadud lilli vaadates mõtiskleda selle üle, mis sundis naisi rohkem kui sajand tagasi organiseeruma ja kas kõik need selleaegsed probleemid on praeguseks lahendatud. Ja mida teha kõikide nende uute jamadega.