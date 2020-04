JUHTKIRI Omavalitsuste rahaline pillerkaar

Koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorra piirangud on mõjunud laastavalt paljudele ettevõtetele: majandustegevus on häiritud ja käibed langevad järsult. Sellises olukorras ei ole paljudel muid valikuid kui kärpida kulutusi, sealhulgas vähendada töökohti ja palkasid. Niigi riigi suurima tööpuudusega Ida-Virumaal tuiskab töötuse tase uutesse kõrgustesse.

Kiirelt areneva majanduskriisi taustal tekitab aga paljude omavalitsuste tegevusetus nõutust. Linna- ja vallavalitsused, aga ka paljud munitsipaalasutused on eriolukorra tõttu arusaadavalt suletud nagu ka paljud ettevõtted. Ent, kui ettevõtete töötajad on kaotanud märkimisväärse osa sissetulekutest, siis maksumaksja palgal olijad mitte midagi.

Sõltuvalt valdkonnast on omavalitsuste töötajate töökoormus kõvasti muutunud. Mõnel puhul, nagu sotsiaalabisfääris, on tööd ilmselt rohkem kui varem ja vääriks ehk lisatasugi. Samas suurel osal inimestel on kindlasti kõvasti nuputamist, kuidas kaugtööl olles oma kaheksatunnine tööpäev ära sisustada. Ei ole ju tõsiseltvõetav, et kui näiteks Kohtla-Järvel on kõik kultuuriasutused juba kuu aega suletud, siis 200 kultuuritöötajat teevad endistviisi täiskoormusega tööd. Või milline on praegusel ajal näiteks palgaliste volikogu esimeeste tööpäev? Ometigi käib neile palga maksmine täies mahus edasi. Võtaks solidaarsusest kas või 10-15 protsenti vähemaks, aga ei sedagi!