JUHTKIRI Distantsõpe ja segased sõnumid

Ministeerium, valitsusametnikud ja ka omavalitsused ei näe tegelikult õppeprotsessi sisse ning loomulikult on kooliti olukord erinev. Mida üldse tähendab distantsõpe? Selge see, et selleks kasutatakse peamiselt internetti ning digilahendusi. Kuid kindlaid reegleid, missuguste platvormide või lahenduste toel õppetöö toimub, pole. Nii ongi, et mõni õpetaja paneb ülesanded internetikeskkonda Stuudiumisse või E-kooli, mõni korraldab tundi videoplatvormi kaudu, mõned saadavad tehtavaid töid muul kujul elektrooniliselt. Muidugi võib öelda, et kõik see mitmekesistab õppeprotsessi, aga samas võib ka üksjagu segadust külvata.