NÄDALA KUJU − Arthur Seppern

Repinski arvas ilmselt, et tema mõju ja autoriteet on kohapeal sama tugevad kui poolteist aastat tagasi. Ent võta näpust. Kohalikud keskerakondlased ei pidanud vajalikuks vallavanema tagandamisele pidurit tõmmata, kuni "Kauri kuritegude uurimise komisjon" oma tööd teeb, ja Seppern andis koalitsiooni poolt sisse umbusaldusavalduse. Sellelt küll puudus keskerakondlase Jekaterina Vassiljeva allkiri. Aga see on ka loogiline, sest Vassiljeva esindab ju volikogus ka Repinski häält.