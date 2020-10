Riina Solman: rahvana püsimiseks on meil vähe lapsi

Oluline on tähele panna, et maale elama kolimine ei ole tänapäeval enam seotud suure huviga põllumajanduse vastu. Ühiskond on muutunud ja need, kes maal tööd ei leidnud, on kolinud linnadesse või ka välismaale. Lihtsamaid ja kättesaadavamaid töökohti on linnas rohkem. Praegu kolivad maale tagasi siiski need inimesed, kes võtavad sinna töö ise kaasa. Nad kas loovad oma ettevõtte või teevad kaugtööd ja neid ei huvitagi sageli kohalikud töökohad.

Küll aga huvitab neid interneti võimsus ja see, et tööandja kaugtööd võimaldaks ning tagaks vajalikud tehnilised lahendused. Koroonakriis oli siin nii katalüsaatoriks kui testperioodiks. Ettevõtted arendasid kiirelt välja uusi lahendusi ja soodustasid inimeste kodus töötamist. Paljud inimesed said esimest korda kaugtöö võimaluse ja kogemuse, aga kasvas ka tööandjate usk kaugtöö lahendustesse.

Linna- ja rahvastikugeograafia professor Tiit Tammaru kirjutas hiljuti, et kaudsed hinnangud, näiteks andmeside kasutuse mahu muutused Eesti eri paikades, annavad kinnitust, et eriolukorras leidis hulk linnaperesid varjupaiga mõnes Eesti maakohas. On veel vara öelda, kui paljudele oli see otsus tõukejõuks päriselt maale kolimisel, aga ma arvan, et neid peresid oli kindlasti mitmeid.

Aga miks ikkagi kolida maale? On selge, et taluhoov eemal linnakärast, looduse keskel on midagi muud kui hoov paneelmajade vahel. Külatänaval varitseb vähem ohtusid kui tiheda liiklusega linnatänavatel. Kohalikku kergliiklusteed mööda rattaga lasteaeda või kodulähedasse kooli minna on teine asi kui riskida eluga Tallinnas Kristiine ristmikul või passida iga päev tunde ummikutes.

Kodu, kuhu mahub palju lapsi, on maal kättesaadavama hinnaga kui linnas. Värske õhk, puhas loodus, meri, jõgi, tiik või järv, kuhu oma saunast hüpata, on asjad, millest Tallinnas võib vaid unistada. Vaikus. Kodukontori aknast avanev vaade. Isegi tõenäosus koroonaviirusega nakatuda on maal väiksem.

Tegelik elu on muidugi mitmekesisem. Mitte alati ei saa maakodust liikuma, sest buss ei käi ja kütus on kallis. Mitte alati pole kiiret internetti. Mitte alati ei ole võimalik saada laenu, et kodu osta, ehitada või korda teha. Head töökohad ei ole kodu kõrval ja palgad on madalamad kui suuremates keskustes. Kultuurielu suursündmused pole käeulatuses ja arstiabi ei pruugi hädaolukorras kiiresti kohale jõuda. Külakeskuse paneelmaja kõrvalkorteris käib võib-olla lakkamatu pidu ja trall, kuid konstaabel ei jõua igale poole ning suhteid tuleb klaarida politsei sekkumiseta. Ka see on reaalsus.