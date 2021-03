Anu Vau: "Haridusreformiga ootamiseks pole õigustust"

Kiviõli 1. keskkooli meeskond on hoidnud end rahvaaruteludes tagaplaanile, ometi langeb teile kõige suurem vastutus, kui haridusreform praegusel kujul volikogus läbi läheb. Sel juhul koonduks kõigi valla viie kooli juhtimine Kiviõli 1. keskkooli alla.

Jah, oleme hoidnud tagaplaanile. Kui koolide liitmise eelnõu volikogus läbi läheb, ei tähenda see sugugi seda, et praegune Kiviõli 1. keskkooli meeskond täpselt samal kujul hakkab ühendatud kooli juhtima. Selleks luuakse ikkagi uus juhtimisstruktuur. Kuna me mõistame ühinemise vajadust, siis oleme kindlasti valmis nõu ja jõuga ühise kooli loomises kaasa lööma. Koostöös on jõud ja üheskoos toimetades on ka tulemus parem.

Mida viie kooli ühine juhtimine valla hariduselus paremaks muudaks?

Kaoks killustatus, sest oleks ühine kool. Just ühine kool, mitte üks kool. See tähendab ühiseid väärtusi, eesmärke ja kogukonna ühist panustamist kõikide Lüganuse valla laste haridusse. Siin ei saa vahet teha, et need on Maidla lapsed ja need Lüganuse ja Püssi lapsed ja need on Sonda lapsed ja need on vene kooli lapsed. Kõik Lüganuse valla lapsed väärivad väga head koolikeskkonda ja õppimisvõimalust.

Rahvaaruteludel on esitatud küsimusi Kiviõli 1. keskkooli õpetajate kvalifikatsiooni ja õppekvaliteedi kohta ning seatud kahtluse alla, kas see on ikka õige asutus teisi valla koole juhtima.

Eesti haridusvaldkonna arengukavas 2021-2035 on kirjas, et õppe tulemuslikkuse suurendamiseks ja õppija arengu pidevaks toetamiseks peaksime tegelema nüüdisaegse õppekava arendamise ja rakendamisega. Samuti peaksime arendama nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid. Selle kõigega Kiviõli 1. keskkool tegelebki.

Oleme ajakohastanud hindamissüsteemi, et see toetaks õppija arengut. Valmistume kooli õppekava ümbermõtestamiseks. Üks eesmärke on rakendada rohkem praktilist õpet, näiteks probleem- ja projektiõpet, mis muudab õppimise tähenduslikumaks. Ühtlasi kujundab see võimekust lahendada isikliku elu, õppetöö, kohaliku kogukonna või ühiskonna väljakutseid loovalt, koostöiselt ja uuenduslikult.

Kõik see on kirjas ka Eesti haridusvaldkonna arengukavas. Seetõttu on minule üllatav, et meile seda kõike ette heidetakse.

Kui rääkida õpetajate kvalifikatsioonist, siis üle Eesti on koolijuhid minuga kindlasti ühel meelel, et see on üleüldine väga suur ja seni lahendamata probleem. Kvalifikatsiooni olemasolu on loomulikult tähtis. Küll aga olen ma kogenud ka seda, et ainuüksi kvalifikatsioon ei õpeta, kui diplomit ei hoia käes inimene, kes austab kõiki oma õpilasi ja kelle süda hõiskab seda tööd tehes.

Meie koolis töötab päris mitu õpetajat, kes ülikoolis eriala omandavad, mistõttu on nad oma õpetajatee alguses. Meie omalt poolt teeme kõik, et neid toetada.

Mis puudutab hariduse kvaliteeti, siis milliste kriteeriumide järgi seda peaks mõõtma? Rahvaaruteludel on toodud välja, et riigieksamite tulemuste järgi.