2021. aasta sündmused Ida-Virumaal

JUULI

Orelimuusika pooltund

Jutuvestmisetendus "Pikk tige vanaeit"

Dokumentaalne rännaklavastus ''Põlevkiviõli''

AUGUST

Puukäsitöö päevad

"Station Narva"

Festival täidab piirilinna muusikaga meilt ja mujalt, pakub kunsti- ja maitseelamusi, näitab linnaruumi uue põneva nurga alt ning kutsub arutlema nii kohaliku eluolu kui ka uute ärimudelite üle. Muusikaprogrammi süda on hiljuti uue püsiekspositsiooni avanud Narva muuseum, mis avab uksed ka öiseks muuseumiseikluseks. Kontserdid toimuvad ka kultuuriklubis Ro-Ro. Lisaks muusikaprogrammile on kavas hübriidformaadis ettevõtluskonverents loomeinkubaatoris OBJEKT, linnalava kontserdid, avalikud vestlused, kunstiprogramm ning linna ajalugu ja vaatamisväärsusi tutvustavad tuurid üle linna.

Luisa Rõivas ja Rain Rämmal

"Kõiges on süüdi mehed!"

IV Peipsi külade päev

Rääbisejooks

Narva-Jõesuu linnapäev

Duo Jaagup Kreem ja Taavi Langi

RMK Eesti looduse päeva retk

"Proua kadunud ema"

Alutaguse valla mõisakohvikute päev

Kiviõli suvepidu

Ajaloofestival "Narva lahing"

Sompa kantri

Narva suvelaat

"Inimesed ja numbrid: Narva"

Vaba Lava Narva teatriprojekt, mille lavastas Birgit Landberg, küsib, kus ja millistes tingimustes elavad Narva linna suhteliselt vaesed või rikkad. Kas suhteline vaesus on seal sama nägu kui mujal Eestis? "Me viime pealtvaatajad Narvale lähemale kui varem, me viime nad narvalaste kodudesse. Mis tunne meil võõra inimese kodu esimest korda väisates tekib? Kas erinevate elatustasemete esindajate kodud on eristatavad? Aga minu koduga võrreldes?"