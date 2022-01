Millised olid 40 enim loetud lugu Põhjaranniku veebis

Põhjaranniku venekeelses veebis osutus aga kõige loetumaks uudis selle kohta, et ligemale 500 Kohtla-Järve inimesele töökohaks olnud Nitroferdi väetisetehase taaskäivitamise lootus on lõplikult kustunud, kuna omanik, miljardär Dmitro Firtaš otsustas selle seadmed Ukrainasse üle viia.

40 loetumat lugu Põhjaranniku eestikeelses veebis

See uudis sai üle riigi suurt tähelepanu seetõttu, et mõned päevad varem, 1. augusti hilisõhtul tulistas politseinik Läänemaal Haeska külas agressiivset 28aastast meest, kes hukkus. Politsei kinnitusel ründas mees politseinikku kaikaga.

"Eesti on politseiriik", "Jõhvi on pommiauk", "Ma ei mõista maskide kandmist", "Eestis pole vabadust. Igatsen nõukogude aega" − need on vaid mõned sõnumid, mida hiljuti Jõhvi vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti ametisse asunud Ilona Kaldre telesaate otse-eetris kuulutas, pikkides sinna vahele roppu kõnepruuki.