UUE KÜLA LOOJAD: Margus Nõmmeloo, Aivar Kala ja Kalev Naur Savi tänava otsas. Lisaks hõlmab piirkond Raudtee tänavat ja Raudtee põiku, Liivakivi ja Dolomiidi tänavat. Elanike registri järgi on seal kokku 133 inimest. Üle talve elatakse 63 majapidamisest umbes pooltes. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

63 majapidamisega raudtee ümbruse tänavatest võib saada omaette küla. Sündimata lapsel on juba ka nimi − Kohtla-Uueküla. Küla loomist veab Naissaare külaselts, mille juhatuse liikmed Kalev Naur, Aivar Kala ja Margus Nõmmeloo usuvad, et see tõstab siinse elukeskkonna väärtust.