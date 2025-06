KAUNID KODUD 2025 Vanatehnikahuvilise kodu Ida-Viru kõige uuemas külas pakub üllatusi

Uusvana maja

"Oleme olnud osa Kohtla-Nõmmest, aga Kohtla-Nõmmega ei ole meil sidet, raudtee on vahel. Tõmbekeskus on pigem Kohtla-Järve. Meie küla neli aktiivset meest mõtlesid, et kogukonna elavdamiseks ja oma elukeskkonna parandamiseks oleks vaja oma küla luua. Oleme juba küla sissesõidu korda teinud − seal on vahvad siilid, mis lähevad öösel põlema ja valgustavad meie teed," viitab Kalev mullu paigaldatud valgustusega siiliskulptuurile.

"Tegin remondi ja see läks natukene viltu − majja tekkis vamm. Kutsusin Tartust ühe vammihävitaja, kes vaatas üle ja ütles: "Mees, sul on nüüd kaks võimalust, kas paned selle maja põlema või lõhud ta maha." Nauridel ei jäänudki muud üle kui maja maha lammutada. "Teine korrus pandi tungraudade peale seisma, maja lõhuti alt välja ning ehitati uus kivist maja asemele. Vamm on üks õuduste tipp!"

Naine kujundab parki, mees keldrimäge

Ene on rajanud maja ette põõsastest pargiala. Kusjuures enamik põõsaid on valitud ja istutatud nii, et nad saaksid soleerida, mitte ei jääks suurtel istutusaladel üksteise varju. Igaühel on oma õitsemisaeg ja leheilu. Perenaine ütleb, et kõik on kaunid, aga kõige suuremad lemmikud on Jaapani paju, põisenelas ja must leeder. Parasjagu teeb oma sooloetteastet roosa-valge-rohelisekirju Jaapani paju.