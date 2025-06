Lillekasvatajad veavad sel kevadel ilmaga vägikaigast

Valmis ampel näitab oma ilu kiiremini

Läbi aastate on populaarne amplitaim petuunia: suur värvivalik ja palju massi. Tõsi, petuuniat on natuke tüütu kasvatada, sest närtsinud õied on vaja pidevalt ära nokkida, et uued esile pääseksid.

Nüüd on õnneks turule tulnud ka sellised sordid, mida pole vaja puhastada − "Vista" näiteks − ja see on petuuniahuvile uut hoogu andnud. Esimest aastat on Eestis müügil sort "Supreme", mille kohta Merle Lepp veel väga midagi arvata ei oska. "Tundub, et vars on tal parem, pehmem kui "Vistal". Õues seisnud ampel on ka vihmadele hästi vastu pidanud."