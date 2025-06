KAUNID KODUD 2025 Altkülla tuleb presidendi tunnustus teist aastat järjest

Aed on parimas elujõus

Preemia tervele külale?

Jõhvi abivallavanem Ilmar Aun lisas, et ilmselgelt on tegu kõrgema klassi koduga, mille ümber on palju avarust. "Uusarenduste suurim viga on minu arvates see, et aed topitakse elupuid täis. Mõni istutab tihedalt aia vastu ja arvab, et on jube hea haljastus. Selles aias on elupuid vähe ja nad on aia keskel dekoratiivsed, mitte piirdeks."