ERIK GAMZEJEV ⟩ Keskerakond ei õpi Ida-Virumaal oma vigadest kuidagi

Tasub anda ka teistele võimalust ja aega vähemalt proovida juhtida linna teisiti. Küüniline on nõuda nelja kuu jooksul tulemusi asjades, mille peale endal ka 20 aastaga hammas ei hakanud. Ainuüksi varasema võimusüsteemi ümberkorraldamiseks kulub aega. Ei ole kahtlust, et see protsess ei meeldi paljudele ja kaikaid lendab kodaratesse vahetpidamata ... Lisaks tuleb samal ajal tegelda paljude kriisidega, mida varem polnud, olgu need seotud energia ja muude hindade tõusu või sõjapõgenike vastuvõtmisega.

Praegusel ajal on oluline ka see, et selles Narva poliitikute ringis, kes tahavad praegu linnas võimupööret korraldada, on vaid üksikud, kes on avalikult ja selgelt mõistnud hukka Venemaa agressiooni Ukrainas. Need poliitikud pelgavad, et piirilinnas, kus tänu antennidele on siiani vabalt nähtavad kõik Putini režiimi tegevust õigustavad Kremli propagandakanalid, kaotaksid nad oma valijaid, kui toetaksid avalikult Ukrainat.