ANVAR SAMOST ⟩ Armastuseta koalitsioonivalitsuste kiituseks

Peaminister ja Reformierakonna esimees Kaja Kallas ise ütles mõne päeva eest rahvusringhäälingule, et talle näib Isamaa läbirääkimiste positsioone hinnates, et tulevad väga rasked ajad ja partner soovib sellest tulenevalt olla pigem opositsioonis: "Minu tunne on, et soov valitsusse tulla ei ole võib-olla nii tugev, kui ma oleksin lootnud." Aga lisas kohe: "Eks me jätkame." Jätkavadki.