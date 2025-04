Kui üks veetilk teeb suure lombi

Tõeline tunnustus on minule see, et suutsin poole aastaga hüpata karjääriredelil sellisele kõrgusele, kus poliitikud − ja mitte ainult − kasutavad aktiivselt minu nime selleks, et võita omale tähelepanu (palun seda poliitilise reklaamiga mitte segi ajada). Ma nimetangi seda laveerimiseks. Oluline, et mul on ka isiklik arvamus, mida ei ole tarvis seostada linnapoolse sõnumiga. Veelgi olulisem on see, et mulle isiklikult suunatud rünnakutel on piir.