MIHKEL NESTOR ⟩ Osturalli pidurdub, pessimism süveneb

Ent kuidas edasi? Tore on tõdeda, et Eesti majandusel on siiani läinud hästi, kuid niivõrd pessimistlike tulevikuootuste valguses ei saa ju olla kindel, et ka edaspidi. Ennekõike sõltub Eesti käekäik mõistagi maailmamajanduse ja meie peamiste kaubanduspartnerite tulevikust.

Kiire inflatsioon ja intressimäärade tõus on tõstatanud küsimärke nii mõnegi suure majanduse väljavaate kohta. USAs on see tekitanud lausa olukorra, kus kohati tundub raskem olevat leida analüütikut, kes sealsele majandusele langust ei prognoosiks. Selline ootus võib vabalt muutuda isetäituvaks, sest kui analüütikud kuulutavad kriisi, siis hakkavad majandusosalised ka vastavalt käituma.

Teisalt on suuremate majanduskriiside tunnuseks ka see, et need on ootamatud ja tekitavad seetõttu paanikat ning ebaratsionaalselt käitumist. Kui majanduslangus justkui ette teada faktina tundub, siis on raske ette kujutada, et see väga järsuks, sügavaks ja pikaks osutuks.