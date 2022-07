ANVAR SAMOST ⟩ Via Baltica idee vaagub Baltikumis hinge

Lahkunud transpordiameti juht Kaido Padar ütles Eesti Päevalehele äsja antud intervjuus, et Eestil on ehitamata 320 kilomeetrit põhimaanteid, kuid praeguseks on sellest 210 kilomeetri peale olemas projektid. Mida ei ole, on poliitiline tahe. "Augustiks-septembriks on selge, mis saab teede ehitusest. Selguvad järgmise aasta investeeringute summad. Seal võib olla katastroof," ütles Padar ja küll tal õigus on.