ANVAR SAMOST ⟩ Poliitilise mandaadita kontrolliühiskonna suunas

Ei ole oluline, et pärast statsionaarsete kiiruskaamerate paigutamist Eestisse kümmekond aastat tagasi pole tehtud ühtegi sõltumatut uuringut nende mõjust liiklusõnnetuste arvule või raskusastmele. Ei ole oluline, et maailmas tõestatult on liikluse ohutumaks muutmise parimaks viisiks korralike mitmerajaliste maanteede ehitus ja nende tulemuslik hooldus. Ei ole oluline, et talvel on Tallinnast Tartusse või Narva sõitmine sageli nagu vene rulett, kuna lumekoristus ja libedusetõrje algavad alles tunde pärast lume mahatulekut ning enamasti saavad neljarajalisel teel puhtaks vaid kaks rada. Ei ole oluline, et raha pole. Kiiruskaamerate jaoks raha ja energiat jätkub.