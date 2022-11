ANVAR SAMOST ⟩ Kas koroonakriisi eksimuste eest peaks vabandust paluma või andestama?

Sunak tõdes peaministrikandidaadi otsingute käigus augustis, et kabinet eksis 2020. ja 2021. aastal inimesi koroonaviiruse osas hirmutades ning neid nõustanud teadlastele liigset võimu ja poliitilist rolli andes, mis viis raskeid tagajärgi toonud ühiskonna sulgemisteni. Sisuliselt võib öelda, et endine rahandusminister Sunak kahetses valitsuse 2020. aastal tehtud valikuid ning andis enda tollasele piirangutega kaasa minekule tauniva hinnangu.

Hoopis huvitav diskussioon on praegu alanud Ameerika Ühendriikides. Selle ajendiks on ajakirjas The Atlantic ilmunud Emily Osteri artikkel "Kuulutame välja pandeemia amnestia", kus autor kutsub inimesi üles üksteisele andestama koroonakriisi ajal viiruse kohta vähest teavet omades tehtud tegusid ja öeldud sõnu.

Oster meenutab üksteise järel tagantjärele kasutuks osutnud meetmeid, nõudeid, sulgemisi ja piiranguid ning tõdeb: me eksisime, sest me ei teadnud. Inimesed, kes mingil põhjusel ei eksinud, kipuvad nüüd parastama, osutab ta. Ehk neil lihtsalt vedas?

Igal juhul pakub Oster välja, et parastamise või eksimuste häbenemise asemel tuleks välja kuulutada amnestia, kuna kõik tegid ähvardavasse teadmatusse vaadates raskeid valikuid. Talle on juba arvukalt vastu vaieldud, mida võib ka mõista. Just rasked ja suured ühiskondlikud valikud on need, mida valijad poliitikutele mandaati andes delegeerivad, ning kui sellega ei kaasneks vastutust, laguneks demokraatia ära.