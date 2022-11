ÜKS KÜSIMUS ⟩ Miks Jõhvi kesklinn pimedusse mattus?

Mingit elektri kokkuhoiu teemat siin ei olnud, tegemist oli tehnilise rikkega. Põhjuseks oli valgussilma vale reguleerimine. Andur oli sellise nurga all, et kui autotuled keskväljaku parklast andurile paistsid, siis lülitas automaatika tänavavalgustuse kohe välja. Alguses võttis aega, et sellele jälile jõuda, kuid hooldusfirma näris lõpuks põhjuse läbi ning tegi süsteemi korda. Nüüd ei tohiks enam probleemi olla.