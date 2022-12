JUHTKIRI ⟩ Kas Jõhvil on lennukas plaan?

Lisaks mainekujunduslikule boonusele toob see omavalitsusse peamiselt nooremaid inimesi, kes siinset kaubandust ja teenuseid tarbivad, elamispinda üürivad ja ehk leiab keegi kooli õpilastest endale siin lõpuks töö- ja elukohagi.

Koodikooli rajamine on üle aastate Jõhvis esimene tähelepanuväärne arendusprojekt, kuid siin pole omavalitsusel märkimisväärset rolli − tegu on erakapitali algatusega. Siia kõrvale võib muidugi märkida veel Pargi keskuse kerkimise, kuid seegi on eraettevõtja tegu. Kuigi vald oli algul sellega seotud, kuna projekt nägi esialgu ette ka jäähalli ja ujula rajamist, siis lõpuks ei tulnud viimastest midagi välja.