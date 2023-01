JUHTKIRI ⟩ Saadikute solgipang Kohtla-Järve mainele

See on peaaegu sama jabur ja süüdimatu valik, kui riigikogu oleks määranud riigikontrolöriks korruptsioonikuritegudes süüdi mõistetud Narva endise poliitiku Aleksei Voronovi või Kohtla-Järve endise linnapea Jevgeni Solovjovi.

Nüüd selgus, et revisjonikomisjoni esimehe kohalt tagandas volikogu mõned kuud tagasi korruptsiooni kuritegudes kahtlustatava Janek Pahka selleks, et määrata tema asemele kelmuses ja võltsimistes süüdi mõistetud Saltõkov. Kas see ongi nüüd see uus poliitiline kultuur, mida praegune võimuliit on lubanud?

Revisjonikomisjon on kohaliku omavalitsuse kõige olulisem kontrollorgan ja iseenesestmõistetavalt peab selle esimees olema laitmatu mainega ja nagu prillikivi puhta minevikuga.

Kurioosumina kõlab seejuures ka volikogu liikme Mare Roosilehe selgitus, et Saltõkov oli parim valik ja ta hääletas südametunnistuse järgi. Hea poliitiline tava on, et revisjonikomisjoni esimehe koht antakse opositsiooni saadikule.